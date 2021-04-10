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Флориан Хюбнер
№19
Защитник
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 марта 1991 (30) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Бавария
-:-
Унион
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
-
Унион
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Унион
1 : 1
Герта
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Унион
1
Герта
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 2
Унион
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
5
Унион
2
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Арминия
0 : 0
Унион
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Арминия
0
Унион
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:30
Унион
1 : 1
Хоффенхайм
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Фрайбург
0 : 1
Унион
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
0
Унион
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
75'
75'
75'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Майнц
1 : 0
Унион
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
1
Унион
0
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Унион
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
минуты: 1' - 76'
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
1
Унион
0
минуты: 1' - 76' / Германия. Бундеслига, 17 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:30
Унион
1 : 0
Байер
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
1
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Унион
2 : 2
Вольфсбург
70'
70'
70'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Унион
2
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
50'
50'
50'
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0
Унион
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
22:30
Унион
2 : 1
Боруссия
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Унион
2
Боруссия
1
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Унион
3 : 3
Айнтрахт
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
3
Айнтрахт
3
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Унион
5 : 0
Арминия
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион
5
Арминия
0
был в запасе
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:30
Хоффенхайм
1 : 3
Унион
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
1
Унион
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Унион
1 : 1
Фрайбург
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Унион
1
Фрайбург
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Шальке-04
1 : 1
Унион
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1
Унион
1
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Унион
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия
1
Унион
1
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Унион
1 : 3
Аугсбург
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
1
Аугсбург
3
был в запасе