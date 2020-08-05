Амат Ндиайе
№11
Нападающий
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Команда
Хетафе
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
16 июля 1996 (24) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 22:00
Интер
2 : 0
Хетафе
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Интер
2
Хетафе
0
был в запасе