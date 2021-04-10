Исмаэл (Исмаэл Лима)
№11
Полузащитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 дек. 1994 (26) лет
Рост
169
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Уфа
-:-
Ахмат
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
-
Ахмат
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Краснодар
0 : 5
Ахмат
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0
Ахмат
5
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
22'
22'
22'
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4
Ахмат
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
82'
45'
82'
45'
82'
45'
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
82'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Сочи
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0
Сочи
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
Химки
1 : 2
Ахмат
3'
3'
3'
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Химки
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 4 тур