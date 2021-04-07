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Теннис
Олимпиада
Кирилл Капленко
№55
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
15 июня 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Оренбург
-:-
Чайка
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
-
Чайка
-
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Оренбург
1 : 3
Енисей
38'
38'
38'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
1
Енисей
3
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур