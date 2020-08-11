Хосе Мена
№38
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 22:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Севилья
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Вулверхэмптон
0
Севилья
1
был в запасе
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 19:55
Севилья
2 : 0
Рома
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Севилья
2
Рома
0
был в запасе