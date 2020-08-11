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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хосе Мена
№38
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
Сезон:
2019/2020
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
22:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Севилья
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Вулверхэмптон
0
Севилья
1
был в запасе
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
19:55
Севилья
2 : 0
Рома
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Севилья
2
Рома
0
был в запасе