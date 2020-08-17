Юссеф Эн-Несири
№15
Нападающий
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Команда
Севилья
Гражданство
Марокко
Дата рождения
1 июня 1997 (23) года
Рост
192
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как «Севилья» стала такой крутой: отстроилась за сезон, бьет по флангам и научилась играть вне дома
#Севилья
17 августа 2020, 14:00
# новости спорта
«Севилья» и «Реал Сосьедад» забили три гола за стартовые семь минут
09 января, 16:16
Автор дубля в ворота «Краснодара» провел третий матч в Лиге чемпионов. И забил первые голы
05 ноября 2020, 11:55