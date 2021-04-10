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Олимпиада
Марк Рока
№22
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 нояб. 1996 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Бавария
-:-
Унион
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
-
Унион
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
4
Штутгарт
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1
Бавария
3
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Бавария
4 : 2
Боруссия
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
4
Боруссия
2
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5
Кельн
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 22 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:30
Бавария
3 : 3
Арминия
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3
Арминия
3
был в запасе
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:00
Герта
0 : 1
Бавария
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0
Бавария
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Бавария
4 : 1
Хоффенхайм
53'
53'
53'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 70'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 70' / Германия. Бундеслига, 19 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:30
Бавария
2 : 1
Фрайбург
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2
Фрайбург
1
был в запасе
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
3
Бавария
2
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Байер
1 : 2
Бавария
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1
Бавария
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
2
Вольфсбург
1
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:30
Унион
1 : 1
Бавария
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Унион
1
Бавария
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Штутгарт
1 : 3
Бавария
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1
Бавария
3
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Вердер
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
1
Вердер
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
2
Бавария
3
был в запасе
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