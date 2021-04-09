Опа Нгетт
№11
Полузащитник
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Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 июля 1994 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 19:00
Метц
2 : 0
Ланс
30'
30'
30'
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 19:00
30'
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
2
Ланс
0
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Монпелье
0 : 2
Метц
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0
Метц
2
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Страсбур
2 : 2
Метц
70'
70'
70'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
70'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 23:00
Метц
1 : 3
Лион
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Метц
0 : 2
Брест
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0
Брест
2
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Метц
1 : 1
Дижон
7'
7'
7'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
7'
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1
Дижон
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Ним
0 : 1
Метц
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0
Метц
1
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Анжер
1 : 1
Метц
39'
39'
39'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
39'
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
1
Метц
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Метц
3 : 1
Лорьян
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
3
Лорьян
1
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 6 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 22:00
Марсель
1 : 1
Метц
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
1
Метц
1
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Метц
2 : 1
Реймс
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2
Реймс
1
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 4 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Метц
0 : 1
Монако
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
0
Монако
1
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 2 тур