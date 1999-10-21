Николай Поярков
№71
Защитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 окт. 1999 (21) год
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
-:-
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
-
Рубин
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
73'
18'
73'
18'
73'
18'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2
Ростов
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
62'
62'
62'
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 48' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
минуты: 48' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Ахмат
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Краснодар
1 : 1
Ростов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1
Ростов
1
был в запасе
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
Ростов
1 : 0
Урал
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2
Ростов
0
был в запасе