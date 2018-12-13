Мартин Чуды
№1
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Словакия
Дата рождения
23 апр. 1989 (31) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Спартак
1 : 0
Фенербахче
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спартак
1
Фенербахче
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Динамо
3 : 1
Спартак
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Спартак
1 : 2
Динамо
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спартак
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Фенербахче
2 : 0
Спартак
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фенербахче
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спартак
1
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур