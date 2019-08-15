Таркан Сербест
№15
Полузащитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Турция
Дата рождения
2 мая 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Аполлон
3 : 1
Аустрия
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аполлон
3
Аустрия
1
был в запасе