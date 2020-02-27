Луиш Аурелиу
№6
Полузащитник
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 авг. 1988 (32) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Севилья
0 : 0
ЧФР Клуж
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Севилья
0
ЧФР Клуж
0
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
ЧФР Клуж
1 : 1
Севилья
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ЧФР Клуж
1
Севилья
1
был в запасе