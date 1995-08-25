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Олимпиада
Филип Кровинович
№20
Полузащитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
29 авг. 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
Вест Бромвич
0 : 4
Арсенал
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
4
был в запасе
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
19:30
Ливерпуль
1 : 1
Вест Бромвич
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
23:00
Манчестер Сити
1 : 1
Вест Бромвич
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
23:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
1
Вест Бромвич
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
Вест Бромвич
1 : 5
Кристал Пэлас
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Бромвич
1
Кристал Пэлас
5
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Бромвич
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Бромвич
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
Вест Бромвич
0 : 1
Тоттенхэм
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Бромвич
0
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
20:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Бромвич
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
19:30
Вест Бромвич
0 : 0
Бернли
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
19:30
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Бромвич
0
Бернли
0
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Саутгемптон
2 : 0
Вест Бромвич
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
2
Вест Бромвич
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур