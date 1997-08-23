Дути Гбампок
№34
Защитник
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Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
Труа
0 : 0
Газелек
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0
Газелек
0
был в запасе