Син Кавана
№11
Полузащитник
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Команда
Шэмрок Роверс
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
20 янв. 1994 (27) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 22:00
Шэмрок Роверс
2 : 1
Аполлон
61'
61'
61'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шэмрок Роверс
2
Аполлон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 22:00
Шэмрок Роверс
2 : 1
Бранн
18.07.2019 18 июля 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шэмрок Роверс
2
Бранн
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Бранн
2 : 2
Шэмрок Роверс
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Бранн
2
Шэмрок Роверс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд