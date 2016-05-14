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Олимпиада
Родерик Филиппи
№4
Защитник
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Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 февр. 1989 (32) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Лорьян
1 : 0
Газелек
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
22:00
Лион
2 : 1
Газелек
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
2
Газелек
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Газелек
2 : 4
Лилль
67'
50'
67'
50'
67'
50'
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Газелек
2
Лилль
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Газелек
18'
18'
18'
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
Газелек
0 : 2
Сент-Этьен
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Газелек
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:00
Газелек
1 : 0
Кан
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Газелек
1
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
09.03.2016
09 марта 2016
ср
20:30
Газелек
1 : 1
Марсель
09.03.2016
09 марта 2016
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Газелек
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Газелек
34'
34'
34'
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Тулуза
1
Газелек
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 3
Труа
57'
38'
57'
38'
57'
38'
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
57'
минуты: 35' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Газелек
2
Труа
3
минуты: 35' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
Газелек
0 : 0
Генгам
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Газелек
0
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
0 : 4
Монпелье
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Газелек
0
Монпелье
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
Ренн
1 : 0
Газелек
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1
Газелек
0
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
был в запасе
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Монако
2 : 2
Газелек
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
2
Газелек
2
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:00
Газелек
2 : 1
Лион
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Газелек
2
Лион
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
Марсель
1 : 1
Газелек
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1
Газелек
1
был в запасе
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Монпелье
0 : 2
Газелек
50'
50'
50'
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0
Газелек
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Газелек
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
16:00
Бастия
1 : 2
Газелек
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Бастия
1
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Газелек
2 : 0
Бордо
41'
64'
41'
64'
41'
64'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Газелек
2
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
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