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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Савелий Козлов
№60
Защитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 янв. 1997 (24) года
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Нефтехимик
1
Оренбург
2
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
16:00
Оренбург
0 : 0
Иртыш
39'
39'
39'
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Оренбург
0
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
23'
23'
23'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур