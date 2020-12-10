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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Брэндон Баркер
№21
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 окт. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Лех
0 : 2
Рейнджерс
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лех
0
Рейнджерс
2
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Рейнджерс
3 : 2
Стандард
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рейнджерс
3
Стандард
2
был в запасе
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Рейнджерс
2 : 2
Бенфика
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рейнджерс
2
Бенфика
2
был в запасе
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Бенфика
3 : 3
Рейнджерс
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бенфика
3
Рейнджерс
3
был в запасе
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 0
Лех
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
1
Лех
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
Стандард
0 : 2
Рейнджерс
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
0
Рейнджерс
2
был в запасе