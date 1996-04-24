Александр Смирнов
№96
Нападающий
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 апр. 1996 (24) года
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Оренбург
-:-
Факел
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Оренбург
-
Факел
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
31'
31'
31'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур