Давиде Мордини
№20
Защитник
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Команда
Чезена
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:00
Сампдория
0 : 0
Чезена
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Чезена
0
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Чезена
0 : 1
Рома
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0
Рома
1
был в запасе
08.03.2015 08 марта 2015 вс 14:30
Чезена
0 : 0
Палермо
08.03.2015 08 марта 2015 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0
Палермо
0
был в запасе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Чезена
1 : 0
Удинезе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1
Удинезе
0
был в запасе