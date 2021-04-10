Абду Диалло
№22
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 мая 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 18:00
Страсбур
-:-
ПСЖ
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
-
ПСЖ
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
57'
57'
57'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
Лион
2 : 4
ПСЖ
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
2
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
ПСЖ
1 : 2
Нант
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
1
Нант
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0
Монако
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2
Ницца
1
был в запасе
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Брест
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
3
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
ПСЖ
0 : 1
Лион
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 29'
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
0
Лион
1
минуты: 1' - 29' / Франция. Лига 1, 14 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
84'
84'
84'
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
3
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
3 : 0
Ренн
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
3
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
Нант
0 : 3
ПСЖ
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур