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Олимпиада
Александр Нюбель
№35
Вратарь
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
суперкубок германии
суперкубок уефа
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Бавария
-:-
Унион
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
-
Унион
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
4
Штутгарт
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1
Бавария
3
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Аугсбург
0 : 1
Бавария
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0
Бавария
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:30
Бавария
2 : 1
Фрайбург
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2
Фрайбург
1
был в запасе
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
3
Бавария
2
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Бавария
5 : 2
Майнц
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бавария
5
Майнц
2
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Байер
1 : 2
Бавария
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1
Бавария
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
2
Вольфсбург
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:30
Унион
1 : 1
Бавария
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Унион
1
Бавария
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Штутгарт
1 : 3
Бавария
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1
Бавария
3
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Вердер
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
1
Вердер
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
2
Бавария
3
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
Кельн
1 : 2
Бавария
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1
Бавария
2
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Бавария
5 : 0
Айнтрахт
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
5
Айнтрахт
0
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
Арминия
1 : 4
Бавария
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Арминия
1
Бавария
4
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
Бавария
4 : 3
Герта
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
4
Герта
3
был в запасе
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