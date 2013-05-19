Дэниэл Рэдмонд
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 марта 1991 (30) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Астон Вилла
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
2
Астон Вилла
2
был в запасе
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:59
Уиган Атлетик
0 : 2
Манчестер Сити
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
2
был в запасе