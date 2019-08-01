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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Петр Болек
№13
Вратарь
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
13 июня 1984 (36) лет
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2013/2014
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:45
Спартак
3 : 1
Локомотив
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Спартак
3
Локомотив
1
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
Локомотив
2 : 0
Спартак
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Спартак
0
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Радник
2 : 0
Спартак
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Радник
2
Спартак
0
был в запасе