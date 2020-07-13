Марсело Брозович
№77
Полузащитник
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Команда
Интер
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
16 нояб. 1992 (28) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Брозович из «Интера» открыл собственный бар из любви к дартсу – проводит там соревнования и раздает медали
#Марцело Брозович
13 июля 2020, 14:38