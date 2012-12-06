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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Новак Мартинович
№19
Защитник
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Команда
ОФК
Гражданство
Сербия
Дата рождения
31 янв. 1985 (36) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
Копенгаген
1 : 1
Стяуа
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
1
Стяуа
1
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Стяуа
1 : 5
Штутгарт
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Стяуа
1
Штутгарт
5
был в запасе