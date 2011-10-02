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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роберт Лэйнтон
№26
Вратарь
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Команда
Бери
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 окт. 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
15:30
Болтон
1 : 5
Челси
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Болтон
1
Челси
5
был в запасе