Роберт Лэйнтон
№26
Вратарь
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Команда
Бери
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 окт. 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 15:30
Болтон
1 : 5
Челси
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Болтон
1
Челси
5
был в запасе