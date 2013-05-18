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Олимпиада
Флориан Тринкс
№27
Полузащитник
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 марта 1992 (29) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
Аугсбург
3 : 1
Гройтер Фюрт
62'
62'
62'
18.05.2013
18 мая 2013
сб
16:30
62'
минуты: 1' - 79'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
3
Гройтер Фюрт
1
минуты: 1' - 79' / Германия. Бундеслига, 34 тур
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
Гройтер Фюрт
1 : 2
Фрайбург
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гройтер Фюрт
1
Фрайбург
2
был в запасе
04.05.2013
04 мая 2013
сб
16:30
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
04.05.2013
04 мая 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Штутгарт
0
Гройтер Фюрт
2
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
16:30
Гройтер Фюрт
1 : 6
Боруссия
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
6
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
19:30
Гройтер Фюрт
0 : 0
Байер
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
19:30
минуты: 67' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
0
Байер
0
минуты: 67' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
17:30
Фортуна
1 : 0
Гройтер Фюрт
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фортуна
1
Гройтер Фюрт
0
был в запасе