Роман Голобарт
№4
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 марта 1992 (29) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Астон Вилла
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
14.05.2013 14 мая 2013 вт 21:45
Арсенал
4 : 1
Уиган Атлетик
14.05.2013 14 мая 2013 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
4
Уиган Атлетик
1
был в запасе
07.05.2013 07 мая 2013 вт 21:45
Уиган Атлетик
2 : 3
Суонси
07.05.2013 07 мая 2013 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2
Суонси
3
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Уиган Атлетик
67'
67'
67'
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
2
Уиган Атлетик
3
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
Челси
4 : 1
Уиган Атлетик
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
4
Уиган Атлетик
1
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Саутгемптон
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Уиган Атлетик
2
Саутгемптон
2
был в запасе
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 3
Сандерленд
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
2
Сандерленд
3
был в запасе
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Фулхэм
1 : 1
Уиган Атлетик
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
1
Уиган Атлетик
1
был в запасе
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 18:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Манчестер Юнайтед
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 3
Уиган Атлетик
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0
Уиган Атлетик
3
был в запасе
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Эвертон
2 : 1
Уиган Атлетик
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 15:45
Уиган Атлетик
0 : 1
Арсенал
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Уиган Атлетик
0
Арсенал
1
был в запасе
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
Норвич Сити
2 : 1
Уиган Атлетик
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Норвич Сити
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
03.12.2012 03 дек. 2012 пн 22:59
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Уиган Атлетик
03.12.2012 03 дек. 2012 пн 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Уиган Атлетик
0
был в запасе
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:59
Уиган Атлетик
0 : 2
Манчестер Сити
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
2
был в запасе