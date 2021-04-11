Деннис Аппиа
№12
Защитник
Подписаться
Команда
Нант
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 июня 1992 (28) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Нант
1 : 1
Лорьян
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1
Лорьян
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Ним
1 : 1
Нант
58'
58'
58'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Нант
1 : 2
Монако
55'
55'
55'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 34' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
минуты: 34' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Нант
1 : 1
Ланс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
1
Ланс
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Лион
3 : 0
Нант
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Анжер
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1
Анжер
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Реймс
3 : 2
Нант
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3
Нант
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 21:00
Ланс
1 : 1
Нант
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1
Нант
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 8 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
был в запасе