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Олимпиада
Жонас Мартен
№28
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 апр. 1990 (31) год
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2010/2011
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Ренн
-:-
Нант
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
-
Нант
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Лион
1 : 0
Ренн
54'
54'
54'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 28 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
Ренн
1 : 2
Ницца
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1
Ницца
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
Монпелье
2 : 1
Ренн
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Ланс
0 : 0
Ренн
90'
90'
90'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
0
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Ренн
1 : 1
Лорьян
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1
Лорьян
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
Брест
1 : 2
Ренн
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1
Ренн
2
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ренн
2 : 2
Лион
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
Ренн
2 : 1
Брест
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2
Брест
1
был в запасе
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
Дижон
1 : 1
Ренн
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1
Ренн
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
18:00
Сент-Этьен
0 : 3
Ренн
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
18:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
0
Ренн
3
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Ренн
2 : 1
Монако
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2
Монако
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Ним
2 : 4
Ренн
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ним
2
Ренн
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Ренн
2 : 1
Монпелье
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2
Монпелье
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
22:00
Лилль
1 : 1
Ренн
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур