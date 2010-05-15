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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Шо Ито
№20
Нападающий
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Команда
Гренобль
Гражданство
Япония
Дата рождения
24 июля 1988 (32) года
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Гренобль
0
был в запасе
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2
Булонь
0
был в запасе
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Ланс
1 : 1
Гренобль
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
1
Гренобль
1
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Ницца
2 : 1
Гренобль
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
2
Гренобль
1
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
Гренобль
2 : 2
Сошо
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Гренобль
2
Сошо
2
был в запасе