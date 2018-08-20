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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Саша Бурхерт
№30
Вратарь
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 окт. 1989 (31) год
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:45
Гройтер Фюрт
1 : 2
Боруссия
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала