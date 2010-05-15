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Олимпиада
Папе Абдулай Кулибали
№40
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
2 марта 1988 (33) года
Рост
192
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Ницца
1 : 1
Сент-Этьен
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ницца
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
Гренобль
1 : 2
Сент-Этьен
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
22.12.2009
22 дек. 2009
вт
23:00
Ланс
1 : 0
Сент-Этьен
22.12.2009
22 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
0
был в запасе
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
Лилль
4 : 0
Сент-Этьен
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Сент-Этьен
0
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Сошо
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
0
Сошо
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Ле Ман
1 : 1
Сент-Этьен
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ле Ман
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
23:00
Сент-Этьен
0 : 1
Лион
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
0
Лион
1
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
0 : 2
Валансьен
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
0
Валансьен
2
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Монпелье
2 : 1
Сент-Этьен
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
2
Сент-Этьен
1
был в запасе