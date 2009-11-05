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Материалы
Новости
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Михал Швец
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 марта 1987 (34) года
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Херенвен
2 : 3
Герта
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Херенвен
2
Герта
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Герта
0 : 1
Херенвен
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Герта
0
Херенвен
1
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Вентспилс
0 : 0
Херенвен
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 54'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вентспилс
0
Херенвен
0
минуты: 1' - 54' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Херенвен
2 : 3
Спортинг
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Херенвен
2
Спортинг
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур