Михель Бреуэр
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
25 мая 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Херенвен
5 : 0
Вентспилс
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Херенвен
5
Вентспилс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
Спортинг
1 : 1
Херенвен
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спортинг
1
Херенвен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Херенвен
2 : 3
Герта
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Херенвен
2
Герта
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Герта
0 : 1
Херенвен
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Герта
0
Херенвен
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Вентспилс
0 : 0
Херенвен
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вентспилс
0
Херенвен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Херенвен
2 : 3
Спортинг
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Херенвен
2
Спортинг
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур