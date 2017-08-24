Эдсон Брафхайд
№28
Защитник
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Команда
Утрехт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 апр. 1983 (38) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Зенит
2 : 0
Утрехт
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Зенит
2
Утрехт
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
16.08.2017 16 авг. 2017 ср 19:00
Утрехт
1 : 0
Зенит
16.08.2017 16 авг. 2017 ср 19:00
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Утрехт
1
Зенит
0
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:15
Лех
2 : 2
Утрехт
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Лех
2
Утрехт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
Утрехт
0 : 0
Лех
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Утрехт
0
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд