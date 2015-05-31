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Олимпиада
Габи Мудингай
№16
Полузащитник
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Команда
Чезена
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
1 окт. 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Торино
5 : 0
Чезена
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5
Чезена
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 38 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Чезена
2 : 3
Сассуоло
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2
Сассуоло
3
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Фиорентина
3 : 1
Чезена
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3
Чезена
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 34 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
36'
36'
36'
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
Сампдория
0 : 0
Чезена
74'
74'
74'
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Чезена
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
Чезена
0 : 1
Кьево
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0
Кьево
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
Верона
3 : 3
Чезена
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3
Чезена
3
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Чезена
0 : 1
Рома
89'
89'
89'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
15.03.2015
15 марта 2015
вс
22:45
Интер
1 : 1
Чезена
15.03.2015
15 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1
Чезена
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 27 тур
08.03.2015
08 марта 2015
вс
14:30
Чезена
0 : 0
Палермо
08.03.2015
08 марта 2015
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Чезена
1 : 0
Удинезе
18'
18'
18'
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 25 тур
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Милан
2 : 0
Чезена
89'
89'
89'
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 42' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2
Чезена
0
минуты: 42' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
22:45
Чезена
2 : 2
Ювентус
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
2
Ювентус
2
был в запасе