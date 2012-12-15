Писку (Адриан Лопес Родригес)
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 февр. 1987 (34) года
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
Норвич Сити
2 : 1
Уиган Атлетик
41'
41'
41'
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Норвич Сити
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
03.12.2012 03 дек. 2012 пн 22:59
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Уиган Атлетик
03.12.2012 03 дек. 2012 пн 22:59
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Уиган Атлетик
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:59
Уиган Атлетик
0 : 2
Манчестер Сити
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Рединг
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 49' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Уиган Атлетик
3
Рединг
2
минуты: 49' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Уиган Атлетик
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
0
Уиган Атлетик
1
был в запасе