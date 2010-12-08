Нуну Кларо
№98
Вратарь
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
7 янв. 1977 (44) года
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
ЧФР Клуж
1 : 1
Рома
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
ЧФР Клуж
1
Рома
1
был в запасе
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
Базель
1 : 0
ЧФР Клуж
23.11.2010 23 нояб. 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Базель
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
ЧФР Клуж
0 : 4
Бавария
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
0
Бавария
4
был в запасе
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
Бавария
3 : 2
ЧФР Клуж
19.10.2010 19 окт. 2010 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Бавария
3
ЧФР Клуж
2
был в запасе
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
Рома
2 : 1
ЧФР Клуж
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рома
2
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
ЧФР Клуж
2 : 1
Базель
15.09.2010 15 сент. 2010 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Базель
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур