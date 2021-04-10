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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Никлас Мойсандер
№18
Защитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
29 сент. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Вердер
-:-
РБ Лейпциг
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
-
РБ Лейпциг
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Штутгарт
1 : 0
Вердер
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
1
Вердер
0
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Вольфсбург
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1
Вольфсбург
2
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
20:30
Арминия
0 : 2
Вердер
10.03.2021
10 марта 2021
ср
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Арминия
0
Вердер
2
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1
Вердер
1
был в запасе
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
22:30
Вердер
2 : 1
Айнтрахт
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Айнтрахт
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:00
Хоффенхайм
4 : 0
Вердер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
4
Вердер
0
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:30
Вердер
0 : 0
Фрайбург
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0
Фрайбург
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
Герта
1 : 4
Вердер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 51' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
1
Вердер
4
минуты: 51' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
20:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
20:30
минуты: 56' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
1
Вердер
0
минуты: 56' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
2
Аугсбург
0
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Байер
1 : 1
Вердер
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1
Вердер
1
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
Майнц
0 : 1
Вердер
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
0
Вердер
1
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:30
Вердер
1 : 2
Боруссия
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1
Боруссия
2
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Вердер
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2
Вердер
0
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:30
Вердер
1 : 2
Штутгарт
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
1
Штутгарт
2
был в запасе
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
22:30
Вольфсбург
5 : 3
Вердер
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
5
Вердер
3
был в запасе
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