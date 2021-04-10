Никлас Мойсандер
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Вердер
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
29 сент. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Вердер
-:-
РБ Лейпциг
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
-
РБ Лейпциг
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
Штутгарт
1 : 0
Вердер
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
1
Вердер
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Вольфсбург
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1
Вольфсбург
2
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 3
Бавария
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 20:30
Арминия
0 : 2
Вердер
10.03.2021 10 марта 2021 ср 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Арминия
0
Вердер
2
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1
Вердер
1
был в запасе
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 22:30
Вердер
2 : 1
Айнтрахт
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Айнтрахт
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
Хоффенхайм
4 : 0
Вердер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
4
Вердер
0
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Вердер
0 : 0
Фрайбург
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0
Фрайбург
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:30
Герта
1 : 4
Вердер
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 51' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
1
Вердер
4
минуты: 51' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 20:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 20:30
минуты: 56' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
1
Вердер
0
минуты: 56' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
2
Аугсбург
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Байер
1 : 1
Вердер
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1
Вердер
1
был в запасе
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Унион
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Майнц
0 : 1
Вердер
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
0
Вердер
1
был в запасе
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:30
Вердер
1 : 2
Боруссия
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1
Боруссия
2
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Вердер
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2
Вердер
0
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:30
Вердер
1 : 2
Штутгарт
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
1
Штутгарт
2
был в запасе
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 22:30
Вольфсбург
5 : 3
Вердер
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
5
Вердер
3
был в запасе