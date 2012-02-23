Михаэль Ламей
№31
Защитник
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Команда
Висла
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
29 нояб. 1979 (41) год
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
Стандард
0 : 0
Висла
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Стандард
0
Висла
0
был в запасе
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
Висла
1 : 1
Стандард
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Висла
1
Стандард
1
был в запасе