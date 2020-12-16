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Деян Ловрен
№6
Защитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 июля 1989 (31) год
Рост
188
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена
#Зоран Мамич
16 марта, 21:03
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
«Зенит» вылетел из-за странного гола. Ловрен спасал команду, но привез пенальти
#Деян Ловрен
20 февраля, 18:58
Комедийный автогол Ловрена. Скидывал мяч грудью – и перебросил Лунева
#Деян Ловрен
16 декабря 2020, 21:03
Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника
#Зенит
03 декабря 2020, 01:05
Вышел мультик о Ловрене, который верит в теории заговора и доказывает клонирование ван Дейка «Ливерпулем»
#Деян Ловрен
01 декабря 2020, 21:00
Какие сюжеты случились с русским футболом, пока была пауза
#РПЛ
08 августа 2020, 14:34
#
новости спорта
Ловрен предложил пострадавшим от землетрясения в Хорватии заселиться в свой отель
29 декабря 2020, 19:34
«Зенит» проиграл «Брюгге»
20 октября 2020, 21:47
Ловрен забил гол уже в третьем матче за «Зенит»
15 августа 2020, 22:07
Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»
2
27 июля 2020, 15:07
2
Ловрен поскользнулся – и «Зенит» упустил победу в ЛЧ. В этом матче скользили все
#Зенит
05 ноября 2020, 00:15
«Зенит» – Ковид – 1:2». Страна обсуждает проигрыш «Брюгге»
2
#Зенит
20 октября 2020, 23:00
2
Итоги трансферного окна в России: «Зенит» потратил больше всех, два клуба – ничего
#РПЛ
18 октября 2020, 00:20
Ловрен – это опасно
12
#Деян Ловрен
27 июля 2020, 12:25
12
Ловрен позвонил Салаху из Петербурга: рассказал о встрече с медведем и захвалил новую прическу
1
#Деян Ловрен
03 августа 2020, 20:45
1