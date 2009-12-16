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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джералд Сибон
№35
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
19 апр. 1974 (46) лет
Рост
198
Вес
94
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Херенвен
5 : 0
Вентспилс
76', 77'
76', 77'
76', 77'
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
76', 77'
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Херенвен
5
Вентспилс
0
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
23:05
Спортинг
1 : 1
Херенвен
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спортинг
1
Херенвен
1
был в запасе
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Херенвен
2 : 3
Герта
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Херенвен
2
Герта
3
был в запасе
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Герта
0 : 1
Херенвен
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Герта
0
Херенвен
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Вентспилс
0 : 0
Херенвен
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Вентспилс
0
Херенвен
0
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Херенвен
2 : 3
Спортинг
12'
12'
12'
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
12'
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Херенвен
2
Спортинг
3
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур