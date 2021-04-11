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Теннис
Олимпиада
Владимир Романенко
№87
Полузащитник
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Команда
Текстильщик
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 сент. 1987 (33) года
Рост
170
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Факел
-:-
Текстильщик
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
-
Текстильщик
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
44'
44'
44'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур