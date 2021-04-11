Михаил Комков
№10
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 окт. 1984 (36) лет
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
-:-
Енисей
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
-
Енисей
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
26'
26'
26'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе