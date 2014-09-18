Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Гарет Бэйл
Джером Боатенг
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
Норвегия
Ирландия
Мальта
США
Исландия
Китай
Реал
Ливерпуль
Тоттенхэм
Фиорентина
Эйбар
Манчестер Сити
Генк
Манчестер Юнайтед
Бордо
Шахтер
Шальке-04
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Евгений Селин
№33
Защитник
Подписаться
Команда
МТК
Гражданство
Украина
Дата рождения
9 мая 1988 (32) года
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2011/2012
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Риу Аве
0 : 3
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Риу Аве
0
Динамо
3
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур