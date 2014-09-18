Евгений Селин
№33
Защитник
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Команда
МТК
Гражданство
Украина
Дата рождения
9 мая 1988 (32) года
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
Риу Аве
0 : 3
Динамо
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Риу Аве
0
Динамо
3
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур