Олег Иванов
№19
Полузащитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 авг. 1986 (34) года
Рост
192
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс -:-
Химки
-:-
Уфа
28.02.2021 28 февр. 2021 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
-
Уфа
-
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Сочи
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0
Сочи
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
90'
90'
90'
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
Химки
1 : 2
Ахмат
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Химки
1
Ахмат
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 18:00
Ахмат
3 : 1
Ротор
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
3
Ротор
1
был в запасе
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 20:00
Спартак
2 : 0
Ахмат
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур