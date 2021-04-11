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Теннис
Олимпиада
Павел Игнатович
№29
Нападающий
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 мая 1989 (31) год
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Шинник
-:-
Алания
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
-
Алания
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Шинник
2 : 3
Томь
10'
10'
10'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2
Томь
3
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Чертаново
2 : 2
Шинник
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Чертаново
2
Шинник
2
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Шинник
1 : 3
Нижний Новгород
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
минуты: 50' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
минуты: 50' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1
Оренбург
4
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 28 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Шинник
2 : 1
Волгарь
3'
64'
3'
64'
3'
64'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
3'
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Шинник
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Шинник
0 : 3
Текстильщик
30'
30'
30'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 42'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Шинник
0
Текстильщик
3
минуты: 1' - 42' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:30
Шинник
1 : 2
Нефтехимик
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1
Нефтехимик
2
был в запасе