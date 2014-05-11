Паоло Кастеллини
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 марта 1979 (42) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
Ливорно
0 : 1
Фиорентина
11'
11'
11'
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 37 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Удинезе
5 : 3
Ливорно
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5
Ливорно
3
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
Ливорно
0 : 2
Лацио
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 35 тур
Ливорно
0
Лацио
2
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 35 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Милан
3 : 0
Ливорно
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2
Кьево
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 20:00
Ювентус
2 : 0
Ливорно
25'
25'
25'
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:00
Ливорно
2 : 2
Интер
70'
70'
70'
31.03.2014 31 марта 2014 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ливорно
2
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Аталанта
2 : 0
Ливорно
31'
31'
31'
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2014 22 марта 2014 сб 20:00
Торино
3 : 1
Ливорно
22.03.2014 22 марта 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
3
Ливорно
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Сампдория
4 : 2
Ливорно
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
4
Ливорно
2
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2014 02 марта 2014 вс 20:30
Ливорно
1 : 1
Наполи
02.03.2014 02 марта 2014 вс 20:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ливорно
1
Наполи
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:30
Ливорно
2 : 3
Верона
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2
Верона
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 25 тур
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
Ливорно
0 : 1
Дженоа
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
0
Дженоа
1
был в запасе
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
Катания
3 : 3
Ливорно
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3
Ливорно
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
Ливорно
3 : 1
Сассуоло
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Интер
1 : 1
Сампдория
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1
Сампдория
1
был в запасе
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Верона
2 : 0
Сампдория
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:00
Сампдория
1 : 0
Аталанта
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
1
Аталанта
0
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
Ливорно
1 : 2
Сампдория
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1
Сампдория
2
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:00
Сампдория
2 : 2
Торино
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
2
Торино
2
был в запасе